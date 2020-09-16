Москва, , 05:57 — REGNUM Беда постигнет Белоруссию пострашнее украинской, если консервативная часть населения и консервативная часть власти не проявят определенность и волю, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

То, что сейчас происходит в консервативной части белорусского общества, которое глубоко любимо в России, наделено рядом негативных черт, включая мещанскую расслабленность, уклончивость, пассивность, недоопределенность и так далее, отметил Кургинян. При этом на Украине после майдана часть ее консервативного населения проявила определенность, и мы получили Донбасс, который сказал «нет» бандеровским бандитам.

«Если белорусская элита консервативная все время будет проявлять одно единственное свойство, которое меня всегда пугает… Кажется, что можно, если нет стратегического мышления и воли, подменить их хитростью. Но это нельзя сделать… Поэтому, если начнутся подмены, маневры и минимальная рыхлость, там все кровью умоется», — заявил Кургинян.

Сейчас все дело в том, способен ли президент Лукашенко найти людей, которые мыслят категориями определённости и готовы идти до конца и до победы, против тех на Западе, кто объявил ему войну на снос и на уничтожение.