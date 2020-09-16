Петропавловск-Камчатский, , 05:42 — REGNUM На Камчатке избирательная комиссия края утвердила окончательные итоги выборов губернатора, которые состоялись в единый день голосования 13 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как рассказала председатель избиркома Инга Иринина, принято решение о признании выборов состоявшимися и действительными, а также о регистрации Владимира Солодова губернатором Камчатского края.

По итогам голосования Владимир Солодов набрал 80,51% голосов избирателей. Явка составила 37,15%.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 13 сентября выборы губернаторов состоялись в двух регионах Дальнего Востока — на Камчатке и в Еврейской АО. В ЕАО победу на выборах одержал врио главы области, кандидат от «Единой России» Ростислав Гольдштейн. Владимир Солодов баллотировался на выборы в качестве самовыдвиженца.