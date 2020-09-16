Москва, 16 сентября 2020, 05:11 — REGNUM Низость и холуйство являются фундаментальными основаниями политики нынешней Украины во всем, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что можно справедливо оценивать немецких эсэсовцев как убийц и мерзавцев, но они были воинами. У них был немецкий бандитский уголовный, но мужественный стиль держаться. А бандеровцы не могут ничего кроме пыток беззащитных женщин и детей.
По его словам, это выливается во внутреннее холуйство современной украинской власти без какой-либо оглядки на собственный интерес.