Москва, , 05:11 — REGNUM Низость и холуйство являются фундаментальными основаниями политики нынешней Украины во всем, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что можно справедливо оценивать немецких эсэсовцев как убийц и мерзавцев, но они были воинами. У них был немецкий бандитский уголовный, но мужественный стиль держаться. А бандеровцы не могут ничего кроме пыток беззащитных женщин и детей.

«Это удивительная изощренность в пытках и абсолютная неготовность воевать по-настоящему. Вот это главное свойство низости. Я никоим образом, упаси бог не распространяю это ни на здесь присутствующих, ни на украинский народ, который героически воевал в Великой Отечественной войне… это свойство определенной субкультуры внутренней — подлость, пытка и послушность», — отметил Кургинян.

По его словам, это выливается во внутреннее холуйство современной украинской власти без какой-либо оглядки на собственный интерес.