Москва, , 05:08 — REGNUM Украина с потрохами предала президента Белоруссии Александра Лукашенко, который пытался выстраивать с ней незаслуживающие ее отношения, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян отметил, что белорусский президент Александр Лукашенко сделал очень много ошибок, вылившихся в поддержку Украины, в попытке выдержать фигуру баланса на политической арене между Западом и Россией. Однако, Украина начала выстраивать отношения с Лукашенко не как страна, оформляющая свою политику, а как клиент США, которая исполняет его приказы по облаиванию Лукашенко.

«Это новое ощущение абсолютной беспомощности и полного отсутствия желания заполучить хоть кого-то из тех, кто по отношению к тебе себя вел достаточно комплементарно… Да не нужно это, партия сказала: «Надо!», комсомол ответил: «Есть!». Они сказали, что нелегитимен, мы говорим, что нелегитимен», — продолжил Кургинян.

По словам эксперта, с одной стороны, очевидно, что Украина целиком и полностью с потрохами предала Лукашенко, который по отношению к ней пытался себя вести респектабельно, чего нынешняя Украина никогда не заслуживала.

«Вот два свойства украинской политики в нынешнем варианте — это полная зависимость от любого щелчка западного, никакой даже попытки осуществить собственную политику нет. Второе свойство, которое всегда было у бандеровцев, в отличие от благородной Украины — это низость.

Напомним, что Верховная Рада Украины не признала победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии, несмотря на все те реверансы в сторону Украины, которые делал Лукашенко в предыдущие годы, которые наносили ущерб отношениям с Россией.