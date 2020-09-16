Вашингтон, , 06:06 — REGNUM В США через три или четыре недели может быть готова вакцина от нового коронавируса. Об этом президент США Дональд Трамп 15 сентября заявил в эфире телеканала ABC.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией — все новости»

По его словам, для получения вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 предыдущим администрациям, вероятнее всего, потребовались бы годы.

«А нам осталось несколько недель до её получения. Это может быть три-четыре недели», — сказал Трамп, отметив, что в США «великолепные компании, и они очень, очень близки».

Напомним, что в Соединённых Штатах, несмотря на выявленный побочный эффект, возобновятся испытания вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и англо-шведской фармацевтической фирмой AstraZeneca. Над созданием вакцин в США работают также компании Moderna, Johnson & Johnson, Merck и Pfizer.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» 11 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению президента США Дональда Трампа, американская вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 появится в самое ближайшее время, в крайнем случае — до конца года.

Читайте также: В США хотят возобновить испытания вакцины от COVID-19 с «побочным эффектом»

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в США «очень скоро»