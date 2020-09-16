Оттава, , 06:06 — REGNUM Граница между США и Канадой, протяжённость которой составляет около девяти тысяч километров, останется закрытой как минимум до ноября. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Канады 15 сентября сообщает телеканал CTV.

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Напомним, самая протяжённая в мире сухопутная граница была закрыта для всех необязательных перемещений граждан двух стран 21 марта. Последний раз продление ограничительных мер из-за угрозы коронавируса состоялось в августе — до 21 сентября. По мнению высокопоставленного источника в правительстве, вопрос очередного продления закрытия границы является очень вероятным.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Канады и США в августе приняли решение из-за угрозы распространения коронавируса продлить закрытие общего участка сухопутной границы ещё на один месяц.

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