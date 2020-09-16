Токио, , 04:18 — REGNUM Правительство Японии, возглавляемое премьер-министром Синдзо Абэ, 16 сентября в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщает канцелярия главы правительства.

Парламент в ближайшие часы проведёт голосование за кандидатуру нового премьер-министра, которым должен стать Ёсихидэ Суга, сменивший Абэ на посту лидера правящей в стране Либерально-демократической партии. После избрания Суга объявит состав нового правительства Японии.

По предварительным данным, министры правительства Абэ сохранят значительную часть постов в новом кабинете. В их числе — министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, министр финансов Таро Асо и министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото.

Отмечается, что в новом правительстве останется и отвечающий за развитие экономических связей с Россией министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма. А министр обороны Таро Коно займёт другую должность — его место во главе оборонного ведомства страны займёт младший брать Абэ Нобуо Киси.

Как сообщало ИА REGNUM, Нобуо Киси, младший брат премьер-министра Синдзо Абэ, который завтра сложит свои полномочия ввиду болезни, будет назначен новым министром обороны Японии.

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