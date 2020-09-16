Дублин, , 03:43 — REGNUM Тест на выявление коронавируса нового типа у главы минздрава Ирландии Стивена Доннелли показал отрицательный результат, передает телеканал RTE News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

В связи с этим власти Ирландии решили отменить режим обязательной самоизоляции для правительства страны. Теперь министрам нет необходимости ограничивать свои передвижения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у главы минфина Ирландии заподозрили коронавирус нового типа. В связи с этим премьер-министр страны Майкл Мартин оправил правительство на дистанционную работу, пока не известны результаты тестов министра финансов. Также была вероятность отправки на карантин нижней палаты парламента Ирландии.

Читайте ранее в этом сюжете: Кабинет министров Ирландии ушел на карантин, на очереди парламент