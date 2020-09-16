Токио, , 04:18 — REGNUM Уходящий в отставку премьер-министр Японии Синдзо Абэ в прощальном видео поблагодарил японских пользователей социальных сетей Facebook, Twitter и Instagram за многолетнюю поддержку и доверие. Видеоролик с обращением Абэ 16 сентября был опубликован на страницах премьер-министра в социальных сетях.

«Мы сталкивались с трудностями и достигли реальных результатов. Большое вам спасибо за эти почти полные восемь лет», — сказал Абэ.

В минутном ролике отображены некоторые наиболее яркие моменты пребывания Абэ на посту главы правительства Японии. В их числе — избрание на высший руководящий пост в стране, передача Токио эстафеты проведения летней Олимпиады, знаменательное посещение Хиросимы президентом США Бараком Обамой, а также встречи Абэ с мировым лидерами, включая, президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, Ёсихидэ Суга, претендующий на пост премьер-министра Японии, рассматривает возможность назначить министра здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като на должность генерального секретаря правительства. Эту должность с декабря 2012 года занимает сам Суга, однако в случае своего назначения на пост премьер-министра передаст её преемнику.

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