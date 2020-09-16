Брюссель, , 02:19 — REGNUM Инцидент с блогером Алексеем Навальным и последовавшие из Евросоюза обвинения в адрес Москвы выявили нестыковки в версии о его отравлении, говорится в распространённом 15 сентября заявлении постоянного представительства России при ЕС.

Российские дипломаты отметили, что в ЕС до сих пор не дали какого либо обоснования предполагаемого решения отравить Навального с помощью вещества «Новичок», и призвали ответить на вопрос, будет ли такое обоснование.

«В чём причина того, что российские власти травят Алексея Навального с учётом того, что его реальный уровень популярности вряд ли достигает 2%», — спрашивают в дипломатическом ведомстве.

Отмечается также, что правительство Германии неохотно передаёт России результаты анализа, который бы подтвердил, что блогер действительно был отравлен, и одновременно требует от Москвы провести расследование инцидента и наказать виновных.

Всего в заявлении содержится девять вопросов, адресованных официальным лицам Евросоюза и депутатам Европарламента.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Навального госпитализировали в больницу в Омске 20 августа. Затем он был переведён на лечение в Германию. В правительстве ФРГ заявили, что три лаборатории независимо друг от друга якобы выявили в пробах блогера следы нервно-паралитического боевого вещества группы «Новичок», потребовали от России провести расследование инцидента и наказать виновных.

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