Каракас, , 02:10 — REGNUM В небе над Венесуэлой был сбит предположительно используемый для перевозки наркотиков небольшой самолёт с американским регистрационным номером. Об этом министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес 15 сентября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Служащие ВС Венесуэлы, обнаружив при помощи радаров Командования воздушной обороны нелегальное воздушное судно, активировали установленные законом протоколы», — написал Лопес, приложив к тексту фотографию сбитого самолёта.

По его словам, самолёт с регистрационным номером США, используемый для контрабанды наркотиков, «незаконно вторгся в воздушное пространство Венесуэлы в районе штата Сулия».

Напомним, что закон, позволяющий сбивать пролетающие над территорией страны самолёты наркоторговцев, был принят в Венесуэле в 2013 году.

Как сообщало ИА REGNUM, более 9,1 тонны кокаина и сырья для его изготовления обнаружили и изъяли сотрудники силовых ведомств Венесуэлы на границе с Колумбией.

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