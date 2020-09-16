Сараево, , 08:03 — REGNUM На заседании 15 сентября депутат парламента Боснии и Герцеговины Ненад Нешич заявил, что в решении миграционного кризиса ключевую роль играет Европейский союз. Он также добавил, что проблема мигрантов — это проблема ЕС, и именно ей нужно решать вопросы миграционного кризиса. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«Приток мигрантов в Боснию и Герцеговину сократился из-за пандемии коронавируса примерно на 39 процентов. Большая часть мигрантов прибывает из Афганистана, Пакистана, Бангладеш. Есть признаки того, что правительство Пакистана готово к реадмиссии мигрантов в свою страну», — отметил боснийский депутат.

Ненад Нешич также подчеркнул, что не доволен действиями правительства БиГ по вопросу разрешения миграционного кризиса в стране. Он отметил, что ключевой мерой является коммуникация с Евросоюзом.