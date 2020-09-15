Рамалла , , 23:45 — REGNUM Мир на Ближнем Востоке наступит тогда, когда США и Израиль признают право палестинцев на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах от 4 июня 1967 г., сообщает 15 сентября WAFA.

Соответствующее заявление сделал палестинский президент Махмуд Аббас. Он сказал также, что условием мира на Ближнем Востоке является решение в соответствии с резолюцией 194 СБ ООН вопроса палестинских беженцев.

В заявлении Аббаса сказано, что народ Палестины изнемогает под оккупацией Израиля.

Аббас «В очередной раз хотим предупредить, что ни для кого в регионе не будет мира, безопасности или стабильности без прекращения этой оккупации и восстановления полных прав палестинцев, как это предусмотрено международными резолюциями».

После подписания Израилем, ОАЭ и Бахрейном соглашения о полной нормализации отношений американский президент Дональд Трамп заявил, что рассчитывает также на присоединение Палестины — через какое-то время.

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