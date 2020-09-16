Приштина, , 08:27 — REGNUM Посол Италии в Косово Никола Орландо 15 сентября провел встречу с государственным координатором Косово по диалогу с Сербией Скендером Хюсени. Темой обсуждения стал диалог между Сербией и Косово. Итальянский дипломат выразил поддержку диалогу, который должен завершиться заключением всеобъемлющего соглашения.

После встречи Орландо опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter заявление о том, что либерализация Евросоюзом визового режима с Косово станет приоритетом для Италии:

Никола Орландо Сегодня провел дружескую встречу со Скендером Хюсени. Мы обсудили прогресс и вызовы, стоящие перед диалогом, облегченным ЕС. Я подтвердил поддержку Италией диалога, который приведет к заключению всеобъемлющего соглашения. Мы также договорились отдать приоритет либерализации визового режима для Косово.

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