Приштина, 16 сентября 2020, 08:28 — REGNUM Глава министерства иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 15 сентября 15 сентября обвинила президента Косово Александра Вучича в нарушении соглашений о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово, заключенных 4 сентября в Белом доме. Это уже второе обвинение президента Сербии в нарушении этого пункта Вашингтонских соглашений за две недели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
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Напомним, в соответствии с Вашингтонскими соглашениями Сербия приняла на себя обязательство воздержаться от официальных и неофициальных усилий с целью воспрепятствовать признанию Косово и его вступлению в международные организации.
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