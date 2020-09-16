Приштина, , 08:28 — REGNUM Глава министерства иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 15 сентября 15 сентября обвинила президента Косово Александра Вучича в нарушении соглашений о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово, заключенных 4 сентября в Белом доме. Это уже второе обвинение президента Сербии в нарушении этого пункта Вашингтонских соглашений за две недели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Читайте также: Спикер парламента Косово: Вучичу хватило 24 часов, чтобы нарушить договор

Мохаммед Набхан, посол Сербии в Косово — ИА REGNUM) за «принципиальную позицию по непризнанию Косово». К несчастью, Сербия не является надежным партнером. Мелиза Харадинай-Стубла Косово с большими опасениями наблюдает за деструктивными действиями Александра Вучича, нарушившего 15 пункт Вашингтонского соглашения, принятого в присутствии президента Трампа. Сегодня он (Вучич) поблагодарил посла Палестины Набхана (, посол Сербии в Косово —) за «принципиальную позицию по непризнанию Косово». К несчастью, Сербия не является надежным партнером.

Читайте также: После нас — хоть потоп: во что обойдется Косово и Сербии помощь Трампа

Напомним, в соответствии с Вашингтонскими соглашениями Сербия приняла на себя обязательство воздержаться от официальных и неофициальных усилий с целью воспрепятствовать признанию Косово и его вступлению в международные организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Израиля обратился с посланием к косовскому народу