Приштина, , 23:40 — REGNUM Президент Косово Хашим Тачи 15 сентября выступил с пресс-конференцией, в ходе которой высказал убежденность в том, что соглашение о взаимном признании Косово и Сербии может быть подписано только в Белом доме и под руководством США.

Читайте также: ЕС должен решить проблему Косово — Боррель

Это уже не первая нападка косовского политика на Евросоюз. В пику Брюсселю политик заявил, что «удовлетворен» Вашингтонскими соглашениями о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово, заявив, что его следствием станет признание Косово Сербией.

В обращении к СМИ, приуроченном к празднованию еврейского Нового года политик заявил, что признание Косово Израилем при посредничестве США усиливает государственность Косово и его международную правосубъектность.

Политик подчеркнул, что Дональду Трампу посредством Вашингтонских соглашений удалось сделать то, что не удавалось сделать уже 20 лет, в то время как другие были скептично настроены относительно работы его Специального представителя по диалогу между Сербией и Косово Ричарда Гренелла.

Читайте также: После нас — хоть потоп: во что обойдется Косово и Сербии помощь Трампа

Напомним, решение о взаимном признании Косово и Израиля и открытии посольства Косово в Иерусалиме было принято в Вашингтоне 4 сентября в рамках соглашений о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Косово назвал опасными переговоры с Сербией в Брюсселе