Иерусалим, , 23:11 — REGNUM Боевики сектора Газа запустили несколько ракет по территории Израиля, 15 сентября сообщает агентство Associated Press.

Сектор Газа. Палестина WikimediaImages

Обстрелу подверглись города Ашкелон и Ашдод на побережье. Известно, что двое мужчин получили легкие ранения от осколков стекла.

Обстрел произошел во время церемонии подписания мирного соглашения между Израилем, Бахрейном и ОАЭ в Вашингтоне. Политики Палестины считают соглашение предательством со стороны арабских стран.

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