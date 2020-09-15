Москва, , 23:09 — REGNUM Черноморский флот осуществляет слежение за эсминцем ВМС США USS Roosevelt, зашедшим в акваторию Чёрного моря, сообщает 15 сентября Национальный центр управления обороной РФ.

«Непосредственное слежение за действиями эсминца осуществляет фрегат «Адмирал Эссен», — сообщает Национальный центр.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Шестой флот США заявил об отправке эсминца USS Roosevelt в Чёрное море «на поддержку союзникам».

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