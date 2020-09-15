Рим, , 23:08 — REGNUM Если власти Италии упустят возможность использовать «коронавирусные» кредиты ЕС и средства фондов Евросоюза для поддержки экономики, министров нужно будет «отправить по домам», заявил во вторник, 15 сентября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Власти Италии продолжают подготовку документов для получения средств ЕС, в общем виде проекты должны быть готовы в октябре 2020 года, в уточненном — в январе 2021 года.

Бюджет Италии и предприятия страны могут рассчитывать на получение от ЕС около 200 млрд евро, в основном — кредитных средств.