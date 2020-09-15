Рим, , 23:07 — REGNUM Ряд транспортных компаний Италии во вторник, 15 сентября, сообщили о скидочных программах на покупку билетов накануне общенационального референдума и местных выборов в ряде регионов.

Железнодорожная компания Trenitalia, авиакомпания Alitalia и некоторые другие будут продавать билеты со скидками тем, кто едет «по месту прописки» — голосовать в Италии можно только в собственном регионе.

20 и 21 сентября в Италии пройдет общенациональный референдум по вопросу о возможном сокращении числа депутатов в обеих палатах парламента на треть. Кроме того, в шести регионах будут выбирать губернаторов, еще в нескольких провинциях пройдут муниципальные выборы.