Нью-Йорк, США, , 23:01 — REGNUM Совет безопасности ООН предложил генсеку ООН Антониу Гутерришу назначить спецпосланника по установлению мира в Ливии, 15 сентября сообщает агентство Associated Press.

Известно, что Россия и Китай воздержались по голосованию по резолюции, которая также продлила действие миссии ООН в Ливии.

Спецпредставитель Гасан Саламе, возглавлявший политическую миссию ООН в Ливии, ушел в отставку в марте 2020 года.

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