Приштина, , 22:57 — REGNUM Глава Косово Хашим Тачи 15 сентября выступил с пресс-конференцией, на которой назвал возвращение к обсуждению вопроса о создании Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово на предстоящих переговорах в Брюсселе «шагом назад» для Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик назвал предстоящую встречу в Брюсселе опасной, поскольку она будет отвечать «повестке Сербии».

Хашим Тачи Возвращение к вопросу о создании ассоциации в Брюсселе спустя десятилетие является шагом назад. Это удар по государственности Косово и ущемление суверенитета риском создания «Республики Сербской в Косово». Я думаю, что парламент Косово должен быть очень внимателен к таким вещам. Ни у кого нет права обсуждать и вести переговоры, чтобы заключить новое соглашение по ассоциации.

В 2015 году Сербия и Косово заключили принципиальное соглашение о создании Ассоциации сербских муниципалитетов, однако в декабре 2015 года Конституционный суд Косово признал данное соглашение противоречащим Конституции Косово.

7 сентября президент Сербии Александр Вучич на переговорах при посредничестве ЕС вновь поднял данный вопрос на переговорах в Брюсселе. Его обсуждению будет посвящена встреча делегаций Сербии и Косово в четверг 17 сентября.

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