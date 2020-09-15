Москва, , 22:42 — REGNUM Дежурный истребитель Су-27 перехватил самолёты-разведчики Британии и США над Чёрным морем, сообщает 15 сентября Национальный центр управления обороной РФ.

Самолёты-разведчики были обнаружены средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря. Воздушные объекты приближались к государственной границе России.

Для опознавания двух воздушных целей над Черным морем был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегические самолеты-разведчики RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании», — сообщают российские военные.

После того как воздушные разведчики Британии и США сменили курс и стали уходить от государственной границы Российской Федерации, истребитель вернулся на свою авиабазу.

«Нарушения границы американскими и английским самолетами не допущено», — сообщает Национальный центр.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский Су-27 выпроводил разведчик США от границ РФ над Балтикой