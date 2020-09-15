Дублин, , 22:41 — REGNUM Все члены правительства Ирландии ушли на самоизоляцию из-за симптомов COVID-19 у одного из министров, 15 сентября сообщает агентство Reuters.

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Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин сообщил на пресс-конференции, что все министры будут работать дистанционно, пока министр здравоохранения Стивен Доннелли не получит результаты теста на COVID-19.

Нижняя палата ирландского парламента приостановила работу после известия о возможном заражении коронавирусом министра здравоохранения, однако Мартин пообещал, что парламентарии пока продолжат работу без ограничений.

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