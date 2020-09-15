Минск, , 22:36 — REGNUM По итогам первой оценки валового внутреннего продукта Белоруссии за январь — август зафиксировано его сокращение на 1,3%. При этом промпроизводство сокращено на 2,2%, а сельхозпроизводство удалось нарастить на 7,9%. Об этом сообщает Национальный статистический комитет республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

"Объем ВВП в текущих ценах составил 93 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января — августа 2019 г., — сказано в официальном сообщении. — Индекс-дефлятор ВВП в январе — августе 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,5%».

Отметим, в долларовом эквиваленте по нынешнему обменному курсу ВВП Белоруссии за восемь месяцев составил около $35,8 млрд в денежном выражении.

Объём промышленного производства в текущих ценах составил 72,8 млрд белорусских рублей или 97,8% в сопоставимых ценах к уровню января — августа 2019 года. В частности, обрабатывающая промышленность продемонстрировала падение на 2,2%.

«Индекс промышленного производства в августе 2020 г. по сравнению с июлем 2020 г. составил 101,8%, — отметили в статкомитете. — Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января — августа предыдущего года в производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности — на 15,4%, основных фармацевтических продуктов и препаратов — на 11,7%, продуктов питания, напитков и табачных изделий — на 4,5%, транспортных средств и оборудования — на 0,3%».

Сельхозпроизводство в январе-августе — напротив — продемонстрировал большой рост. Белстат отметил, что за этот периодв хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 13,3 млрд бел. руб., что в сопоставимых ценах на 7,9% больше аналогичного периода прошлого года.

«В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 12,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 9,6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года», — сказано в официальном сообщении.

Выросли также реальные располагаемые денежные доходы населения. По данным Белстата, в январе — июле они прибавили 5,4% к уровню такого же периода 2019 года.

При этом, уточнили в статкомитете, в общем объёме денежных доходов оплата труда заняла 64,5%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход — 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,3% и ещё 4,8% пришлось на доходы от собственности и прочие доходы.

Больше новостей на эту тему в сюжете: Экономический кризис в Белоруссии