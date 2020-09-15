Москва, , 22:34 — REGNUM Российский истребитель Су-27 поднимался на «перехват» самолета-разведчика Р-8А «Посейдон» ВМС США над Балтийским морем, сообщает 15 сентября Национальный центр управления обороной РФ.

Самолёт-разведчик был обнаружен средствами контроля воздушного пространства над нейтральной акваторией Балтики. Воздушный объект шёл к границе России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЗВО», — указано в сообщении Национального центра.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и сопроводил его над акваторией Балтийского моря», — сообщают российские военные.

После разворота воздушного разведчика США от государственной границы Российской Федерации истребитель вернулся на свою авиабазу.

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