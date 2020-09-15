Минск, , 22:28 — REGNUM Власти Белоруссии и Ватикан обсуждают проблему возвращения на родинупредседателя Конференции католических епископов Белоруссии, митрополита Минско-Могилёвского архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Он вторую неделю не может вернуться на родину, так как власти постсоветской республики отказали ему во въезде под предлогом недействительного белорусского паспорта.

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Как сообщает издание vaticannews. va, глава дипломатии Ватикана — госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин подтвердил, что власти Белоруссии аннулировали белорусский паспорт архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Поэтому руководство РКЦ вмешалось в это дело, обсуждавшеесяво время визита в Минск 11—14 сентября секретаря по отношениям с государствами Госсекретариата Святого престола архиепископа Пола Ричарда Галлахера.

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«В любом случае мы настаиваем на том, чтобы епископ мог вернуться в свою диоцезию и продолжать управлять своей паствой», — заявил Паролин.

Он сообщил также, что во время визита Галлахера в Минск власти постсоветской республики «Обновили» приглашение главе Католической церкви (понтифику Франциску) посетить Белоруссию. При этом он отметил, что «Белоруссия всегда проявляла большой интерес к визиту папы» и «это один из визитов, который папа будет рассматривать».

Напомним, местный руководитель белорусских католиков архиепископ Тадеуш Кондрусевич 15 августа осудил массовое насилие белорусских силовиков при подавлении протестных демонстраций, а также призвал освободить задержанных манифестантов. Он заявил: »Пролитая кровь на улицах наших городов, избиение вышедших на мирные демонстрации людей, которые хотят знать правду, жестокое обращение с ними и содержание в нечеловеческих условиях в местах заключения — тяжкий грех на совести тех, кто отдает преступные приказы и творит насилие».

Протестные выступления начались 9 августа, охватив более полусотни белорусских городов после объявления Александра Лукашенко победителем президентской кампании 2020 года. Евросоюз, США и большинство стран мира не признали Лукашенко легитимным президентом. Отказали ему в легитимности не только представители белорусской оппозиции, но и многие конфессии, в том числе представители католической общины, к которой принадлежит около 10% белорусских верующих.

Тадеуш Кондрусевич — уроженец Белоруссии, у него есть белорусский паспорт. В нарушение белорусских законов, 31 августа ему было отказано в возвращении из Польши в Белоруссию. Госпогранкомитет постсоветской республики сослался на наличие данных о паспорте Кондрусевича в списке недействительных документов, предложив получить разъяснения в МВД.

МВД Белоруссии заявило, что в отношении паспорта Кондрусевича проводится проверка на предмет законности выдачи. До этого Лукашенко заявил, что у Кондрусевича может быть несколько паспортов (иного гражданства власти Белоруссии не признают), а сам архиепископ якобы вовлекал паству в политические процессы.

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