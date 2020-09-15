Вашингтон, , 22:23 — REGNUM Обновлённая система ПВО Грузии способна нанести большие потери боевой авиации России, сообщает издание «Форбс».

В статье за авторством Дэвида Экса рассматриваются результаты модернизации системы противовоздушной обороны Грузии.

Автор напоминает, что во время пятидневной войны в августе 2008 года, по официальным данным, ВВС РФ потеряли три штурмовика Су-25 и бомбардировщик Ту-22М3.

На этом примере делается вывод, что даже располагая старыми советскими средствами ПВО Грузия смогла нанести урон боевой авиации России.

Теперь же, отмечает Дэвид Экс, у грузинских войск появились современные противовоздушные комплексы производства Франции и Израиля, поэтому они смогут нанести гораздо большие потери боевой авиации РФ.

Автор признаёт, что с тех пор российская армия серьёзно модернизирована, но считает, что «Грузия всё же готова к войне».

«У Грузии до сих пор на вооружении советские комплексы ПВО, включая «Бук», но если Россия и Грузия вступят в войну сегодня, то нужно сказать, что грузинская армия уже лучше оснащена. Действия авиации в воздухе будут встречать активное противодействие со стороны грузинской ПВО. Расчёты грузинских систем противовоздушной обороны сегодня лучше подготовлены, чем в 2008 году», — пишет «Форбс».

Стоит отметить, что на территории Грузии регулярно проводятся военные учения с участием войск США и стран НАТО. Как это влияет на боеспособность грузинской армии, пока не известно.

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