Киев, , 22:10 — REGNUM Киев согласится на выборы в Донбассе, только если территория станет подконтрольной Украине, сообщили 15 сентября в пресс-службе украинского президента.

Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с Вольфгангом Соботкой — первым председателем Национального совета Австрии.

В ходе переговоров, где вопросу войны в Донбассе участники встречи уделили большое внимание, Зеленский заявил, что выборы в ДНР и ЛНР невозможны — пока там находятся «иностранные войска» и «незаконные вооружённые формирования».

Выборы в Донбассе, заявил украинский президент, возможны лишь после возвращения Киеву контроля над Донецком и Луганском.

Напомним, проведение выборов в Донбассе является одним из пунктов Минских соглашений (Минск — 2) — документа, подписанного и постоянно нарушаемого Киевом.

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