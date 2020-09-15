Вашингтон, , 21:47 — REGNUM Надежда на то, что Палестина согласится заключить соглашение о мире с Израилем, существует, причём у США есть основания рассчитывать на такое развитие событий.

Об этом заявил 15 сентября американский президент Дональд Трамп после подписания Израилем, ОАЭ и Бахрейном соглашения о мире.

Трамп «Мы получали очень сильные сигналы о том, что они хотят быть частью происходящего. Считаю, что мы в какой-то момент увидим палестинцев».

Американский лидер добавил, что, если бы Штаты «захотели», под сегодняшним соглашением о полной нормализации отношений с Израилем подписались бы не две арабские страны, а куда большее их число.

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Напомним, Палестина и Израиль находятся во враждебных отношениях. Кроме того, на стороне Палестины выступает такой крупный ближневосточный игрок как Иран.

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