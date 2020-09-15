Москва, , 21:26 — REGNUM Открытое признание президента США Дональда Трампа о планах убийства законного президента Сирии Башара Асада в очередной раз свидетельствует, что международное право и США несовместимы и противоположны, заявил 15 сентября российский политик Алексей Пушков.

По его словам, такое признание Трампа является «потрясающей наглостью и не менее потрясающим цинизмом».

«Международное право и США — понятия противоположные и несовместимые», — подчеркнул Алексей Пушков.

Кроме того, Пушков напомнил о высказываниях предыдущих американских президентов.

В частности, Джордж Буш на вопрос журналиста о международно-правовых основаниях войны в Ираке заявил, что не знает о международном праве, и отослал журналиста к адвокату.

Другой президент США, Барак Обама, удостоенный Нобелевской премии мира, планировал государственный переворот в Сирии и неоднократно заявлял, что «дни Асада сочтены».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп в ходе интервью заявил, что в 2017 году рассматривал вариант убийства президента Сирии Башара Асада, но его отговорил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

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