Щучье, Курганская область, , 21:16 — REGNUM В курганском городе Щучьем досрочные прямые выборы главы города назначены на 22 ноября 2020 года. Решение думы муниципалитета опубликовано на сайте горадминистрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, бывшего главу города Щучье Владимира Тамахина задержали 17 января 2020 года. По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы он издавал незаконные приказы о премировании себя в сумме более 700 тыс. рублей. А с 2017 по 2018 год, по версии следствия, он путём оформления фиктивных договоров об оказании услуг и последующей их оплаты похитил свыше одного миллиона рублей из бюджета города.

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Затем попала под следствие исполняющая обязанности главы города Щучье Оксана Чуйкова, которую подозревают в том, что в период с апреля 2019 года по май 2020 года она незаконно организовала премирование нескольких сотрудников мэрии в общей сумме не менее 370 тыс. рублей. Затем сотрудники передавали премии и.о. главы города. Деньги она тратила по своему усмотрению.

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