Москва, , 21:13 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности всех сторон к проведению новой встречи лидеров «нормандской четвёрки» не соответствует действительности. Об этом заявил 15 сентября замглавы МИД Росси Андрей Руденко.

«Я скажу, что это неправда», — приводит его слова РИА Новости.

Руденко отметил, что на переговорах советников 11 сентября в Берлине замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак «чётко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вене заявил, что представители всех стран «нормандской четвёрки» — России, Германии, Франции и Украины — подтвердили готовность к проведению нового саммита на высшем уровне.

Президент Украины не исключил, что «дней через десять» будут проведены ещё одни консультации на уровне политических советников, а уже после них состоится встреча глав государств.

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