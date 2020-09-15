Иерусалим, , 20:57 — REGNUM Пять человек получили ранения при ракетном обстреле города Ашдод в Израиле, сообщает 15 сентября 9tv.

По предварительным данным, система «Железный купол» смогла сбить одну из ракет, выпущенных из сектора Газа.

Обстрел произошел около 20:15 по местному времени. Ракеты разорвались в Ашдоде, Ашкелоне и окрестностях этих населенных пунктов.

По мнению местных СМИ, ракетный обстрел был устроен боевиками ХАМАС и был приурочен к подписанию соглашения об установлении дипломатических отношений между Израилем и Бахрейном.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп может посетить Косово и Сербию — Гренелл