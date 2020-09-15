Брюссель, , 20:55 — REGNUM Как сообщает информационное агентство Shipping Watch, План действий по борьбе с изменением климата ЕС (Climate Action Plan), который, как ожидается, будет опубликован завтра, 16 сентября 2020 года, предполагает распространения Система торговли квотами на выбросы Евросоюза (EU Emissions Trading System — ETS) на водный транспорт, пересекающий границы Евросоюза.

Предложение Еврокомиссии, вероятно, является хорошей новостью для сектора судоходства, где многие заинтересованные стороны опасались, что ETS будет иметь гораздо больший охват, чем тот, к который предлагается Еврокомиссией.

Ожидается, что в своем выступлении завтра председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявит, что Еврокомисиия рекомендует государствам-членам ЕС сократить выбросы углерода как минимум на 55% в 2030 году, а не на 40%, как зафиксировано в планах, действующих на сегодняшний день.

Такие действия Еврокомиссия считает необходимыми для достижения заявленной в Зеленом соглашении ЕС цели достижения климатической нейтральности экономики Евросоюза к 2050 году. Если ЕС сохранит целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов на уровне 40% к 2030 году, то к 2050 году в самом лучшем случае удастся достичь сокращение на 60% вместо 100%.

« В транспортном секторе была самая низкая доля возобновляемых источников энергии в 2015 году — всего 7%. Таким образом, все виды транспорта — автомобильный, железнодорожный, авиационный и водный — должны будут внести свой вклад в усилия по сокращению выбросов на 55%. Для достижения этого также необходимо, чтобы авиация и морской сектор активизировали свои усилия по повышению эффективности самолетов и судов и увеличению использования ими низкоуглеродного топлива », — сказано в плане Еврокомисии.

Мероприятия по переводу морского транспорта на низкоуглеродное топливо в настоящее время прорабатываются в рамках так называемой Морской инициативы (Fuel EU Maritime) — законодательного акта, который в настоящее время изучается Еврокомиссией.

Дискуссия о включении морского транспорта в систему торговли правами на выбросы ЕС продолжалась долгое время. Так Европарламент, где этот вопрос будет обсуждаться на этой неделе, призывает использовать следующую схему: суда, следующие, например, из Шанхая в порт в ЕС, должны оплачивать свои выбросы на протяжении всего рейса, а не только при нахождении в 200-мильной зоне стран Евросоюза .

Но Еврокомиссия не собирается заходить столь далеко, по крайней мере, на данный момент — её позиция ограничивается применением ETS к судам, находящихся в пределах водных границ ЕС, к чему также призывает Всемирный совет судоходства (WSC).

Еврокомиссия подчеркивает, что международное сотрудничество в области морского транспорта более чем желательно. Согласно плану ЕС, инициативы Международной морской организации ООН должны привести к эффективным действиям в этой области.

В случае одобрения плана в отношении судоходства, Еврокомиссия пересмотрит политические и международные аспекты ETS, налоговую и топливную политику для авиации и морского транспорта, чтобы обеспечить глобальную декарбонизацию всего топлива, используемого на транспорте, находящемся в границах ЕС.

ETS — основной инструмент экологической и климатической политики ЕС, разработанный для сокращения выбросов парниковых газов. В настоящее время в ETS участвует 31 страна, система включает такие отрасли, как электроэнергетика, нефтепереработка, металлургическая, стекольная, бумажная промышленность, производство цемента, авиаперевозки и др. (всего более 11 тыс. промышленных предприятий). В совокупности эти отрасли обеспечивают около 45% всех выбросов на территории ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Результаты выборов в США повлияют на будущее земного шара — Dagens Nyheter