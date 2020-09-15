Вашингтон, , 20:49 — REGNUM Церемония подписания соглашения о полной нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном завершилась в Белом доме 15 сентября.

Свои подписи под документом поставили израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, главы МИД ОАЭ и Бахрейна Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни.

В соответствии с договорённостями Израиль не станет аннексировать территорию еврейских поселений на Западном берегу Иордана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нетаньяху заявил, что это соглашение положит начало миру между арабскими странами и Израилем.

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