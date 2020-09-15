Афины , 15 сентября 2020, 20:33 — REGNUM Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что готов «немедленно» начать переговоры с Турцией, если турецкие военные продолжат отведение своих судов из спорных районов Восточного Средиземноморья, 15 сентября сообщает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турция отвела разведывательное судно Oruc Reis из спорного района для «технического обслуживания». Пока неясно, намерены ли турецкие власти вернуть судно для геологоразведки.
Читайте также: Греция и Египет подписали соглашение об особой экономической зоне