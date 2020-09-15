Афины , , 20:33 — REGNUM Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что готов «немедленно» начать переговоры с Турцией, если турецкие военные продолжат отведение своих судов из спорных районов Восточного Средиземноморья, 15 сентября сообщает агентство Reuters.

«У Турции ещё есть время… продолжить обнадеживающие шаги по выходу из этого кризиса» , — заявил Мицотакис после переговоров с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем в Афинах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турция отвела разведывательное судно Oruc Reis из спорного района для «технического обслуживания». Пока неясно, намерены ли турецкие власти вернуть судно для геологоразведки.

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