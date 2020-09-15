Вашингтон, , 20:30 — REGNUM Ещё пять арабских стран прорабатывают вопрос о заключении с Израилем соглашения о нормализации отношений, заявил 15 сентября американский президент Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Глава Штатов при этом не уточнил, что за страны намерены договориться с Израилем о мире, последовав примеру ОАЭ и Бахрейна.

Трамп «После десятилетий разногласий и конфликта мы отмечаем рассвет нового Ближнего Востока».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при посредничестве властей США в столице этой страны сегодня, 15 сентября, проходит церемония подписания Израилем и ОАЭ соглашения о полной нормализации отношений. К соглашению присоединился Бахрейн.

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