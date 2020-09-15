Вашингтон, 15 сентября 2020, 20:30 — REGNUM Ещё пять арабских стран прорабатывают вопрос о заключении с Израилем соглашения о нормализации отношений, заявил 15 сентября американский президент Дональд Трамп, сообщает Reuters.
Глава Штатов при этом не уточнил, что за страны намерены договориться с Израилем о мире, последовав примеру ОАЭ и Бахрейна.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, при посредничестве властей США в столице этой страны сегодня, 15 сентября, проходит церемония подписания Израилем и ОАЭ соглашения о полной нормализации отношений. К соглашению присоединился Бахрейн.
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