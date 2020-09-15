Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Церемония подписания соглашения о полной нормализации отношений началась между Израилем и ОАЭ в Белом доме, пишет 15 сентября The New York Times.

Также в Вашингтоне сегодня, 15 сентября, будет подписан меморандум о присоединении Бахрейна к соглашению. Церемония состоится на южной лужайке Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОАЭ стали третьей арабской страной, а Бахрейн — четвёртой, которые заключили договор о мире с Израилем: первым был Египет (1979 г.), второй — Иордания (1994 г.).

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