Сараево, , 21:11 — REGNUM 15 сентября на встрече с директором пограничной полиции Боснии и Герцеговины Зораном Галичем первый секретарь посольства Японии в стране Киджотака Танака объявил о выделении оборудования японского производства пограничной полиции Боснии и Герцеговины, которое должно быть предоставлено в конце этого или начале 2021 года. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Галич выразил благодарность за готовность правительства и посольства Японии в Боснии и Герцеговине предоставить это оборудование, что в значительной степени будет способствовать более эффективному контролю на границе.

Он также выразил надежду, что посольство Японии и другие посольства в Боснии, а также международные организации продолжат оказывать поддержку пограничной полиции в борьбе с нелегальной миграцией.

На встрече также обсуждалась текущая ситуация с нелегальной миграцией и те мероприятия, которые проводит полицейское ведомство Боснии и Герцеговины с целью предотвращения незаконного пересечения границы страны.