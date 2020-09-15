Москва, , 20:17 — REGNUM Законопроект о полномочиях силовых структур по блокировке экстремистских интернет-ресурсов внесло в Госдуму заксобрание Башкирии и депутат нижней палаты парламента Рамзил Ишсарин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Основанием для включения экстремистских материалов в реестр запрещенных сайтов может быть решение органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, следует из документа.

Вместе с тем правительство РФ не поддерживает альтернативный механизм блокировок.

В настоящее время включение интернет-ресурсов, разносящих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, осуществляется только на основании решения суда, что обеспечивает объективность и защиту конституционных прав граждан на свободное получение и распространение информации.

«Предлагаемый законопроектом альтернативный механизм предоставляет органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, дискреционные полномочия, не соразмерные степени угроз общественной безопасности, что создает предпосылки к нарушению конституционных прав граждан, а также не учитывает существующий внесудебный порядок ограничения доступа к информации, предусмотренный статьей 15.3 закона об информации», — отмечается в сопроводительных документах.