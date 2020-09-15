Нижний Новгород, 15 сентября 2020, 19:55 — REGNUM Муниципальной политикой в мегаполисах интересуется не более 10% населения. Это тема для элит и контрэлит, а в обществе никакого энтузиазма она не вызывает. Фигура муниципального депутата также непонятна населению. Скорее его воспринимают как представителя власти, который может что-то помочь отдельным пенсионерам или инвалидам, но не более того. Об этом заявил политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя результаты выборов в Нижегородской области.
По данным Избирательной комиссии Нижегородской области, явка избирателей на региональных и муниципальных выбора составила22,6%.
На дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, которые прошли в городе Дзержинск, явка составила 16,76%.
На выборах депутатов гордумы г. Нижнего Новгорода явка составила 15,62%.
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