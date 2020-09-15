Нижний Новгород, , 19:55 — REGNUM Муниципальной политикой в мегаполисах интересуется не более 10% населения. Это тема для элит и контрэлит, а в обществе никакого энтузиазма она не вызывает. Фигура муниципального депутата также непонятна населению. Скорее его воспринимают как представителя власти, который может что-то помочь отдельным пенсионерам или инвалидам, но не более того. Об этом заявил политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя результаты выборов в Нижегородской области.

«Нижегородская область — это пространство политических экспериментов, и они показывают: общество игнорирует выборы и не верит в их действенность. Зафиксированные в Нижнем Новгороде параметры явки (15,62%) свидетельствуют: в условиях полной общественно-политической апатии ставка политтехнологов на мобилизацию лоялистов (сотрудники промышленных предприятий, пенсионеры, инвалиды и т.д.) дает результат.

Дмитрий Михайличенко Полагаю, что лучше такие результаты, нежели согнанные на выборы админресурсом массы: оборотной стороной такой принудительной мобилизации является рост социального недовольства в обществе, а в случае нижегородской думы результаты воспринимаются с пассивным безразличием».

По данным Избирательной комиссии Нижегородской области, явка избирателей на региональных и муниципальных выбора составила22,6%.

На дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, которые прошли в городе Дзержинск, явка составила 16,76%.

На выборах депутатов гордумы г. Нижнего Новгорода явка составила 15,62%.

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