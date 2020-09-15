Москва, , 18:51 — REGNUM Дальние противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ России провели многочасовое патрулирование над Беринговым и Чёрным морями, сообщает 15 сентября департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Акватория Берингова моря патрулировалась в течение шести часов, над Чёрным морем Ту-142 работал десять часов.

«15 сентября 2020 г. дальние противолодочные самолеты Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Берингова и Чёрного морей. Продолжительность полетов составила около 6 и 10 часов соответственно», — указано в сообщении военного ведомства.

На отдельных участках маршрута возле морской границы между Россией и США противолодочные самолеты Ту-142 сопровождались истребителями МиГ-31 Тихоокеанского флота.

«Полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркивает Минобороны РФ.

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