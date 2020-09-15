Вена, , 18:47 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает преждевременным ставить вопрос о переносе переговоров трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска на другую площадку. Об этом он заявил 15 сентября на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

«Вопрос о переносе переговоров ещё рано обсуждать, потому что мы ожидаем стабилизации сложной ситуации, которая происходит в Минске», — сказал украинский президент.

Зеленский также отметил, что в условиях пандемии COVID-19 не имеет значения, где находятся участники переговоров.

«Неважно, где люди собираются, если есть результат. Мы работаем в онлайн-формате и встречаемся в формате видеоконференций», — сказал он.

Чуть ранее сегодня Владимир Зеленский сообщил, что представители всех стран «нормандской четвёрки» — России, Германии, Франции и Украины — подтвердили готовность к проведению нового саммита на уровне глав государств. Он не исключил, что «дней через десять» пройдут ещё одни консультации на уровне советников, а уже после них состоится встреча лидеров «четвёрки».

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