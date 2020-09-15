Тамбов, , 18:45 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, который на прошедших выборах губернатора получил 79,7% голосов, поблагодарил жителей за электоральную активность и поддержку. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин Tambov.gov.ru

Губернатор выразил благодарность «каждому, кто не остался равнодушным и выразил свою позицию по поводу дальнейшего развития» Тамбовщины, отметив, что он ценит «доверие и поддержку каждого». Глава региона подчеркнул, что уважает «выбор каждого» вне зависимости от того, за кого был отдан голос.

«Ваша электоральная активность важна для дальнейшего развития нашего региона. Нам здесь жить, нам здесь работать», — сказал Александр Никитин.

По его словам, «впереди нас ждёт масштабная работа, направленная на процветание Тамбовской области, повышение качества жизни» каждого жителя. В том числе стоят «большие задачи по реализации национальных проектов, выполнению стратегических поручений» президента России Владимира Путина.

«Такая безусловная поддержка, оказанная мне на выборах главы администрации Тамбовской области, окрыляет и дисциплинирует. Я уверен, что за предстоящую пятилетку нам удастся добиться новых высот в социально-экономическом развитии области, воплотить в жизнь все взятые обязательства. С вашей поддержкой сделать это будет легче вдвойне», — подчеркнул губернатор Тамбовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября прошли выборы губернатора Тамбовской области, на которых за Александра Никитина проголосовало 79,7% пришедших на избирательные участки. Явка составила 64,1%.