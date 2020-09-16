Тегеран, , 08:05 — REGNUM 15 сентября официальный представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что любой шаг, предпринятый для формальной нормализации отношений с Израилем, рассматривается как стратегическая ошибка. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ответ на попытки некоторых арабских государств нормализовать отношения с израильским режимом, убивающим невинных детей, Рабиеи подчеркнул, что Иран предостерегает государства от любой дестабилизации, создаваемой израильским режимом в Персидском заливе.

«Ответственность за все последствия этой акции ложится на правительство Бахрейна и любое иное государство, которое пошло на компромисс», — отметил он.

«Иран рассматривает вмешательство Израиля в регион как угрозу», — сказал Рабиеи, заявив, что государства, предпринимающие шаги на этом пути, должны взять на себя полную ответственность за последствия.

По его словам, угнетенный народ Палестины и истинные мусульманские страны не допустят никакой нормализации отношений.