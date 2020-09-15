Вашингтон, , 18:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп напомнил, что именно он «избавился» от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии 15 сентября в интервью Fox & Friends.

Трамп отметил, что долгое время это не давал осуществить «ужасный генерал» Джеймс Мэттис, и только после его отставки победа над террористами стала возможна.

«Я избавился от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM) после его ухода. Я отлично поработал… Избавился от 100 процентов халифата» , — заявил Трамп.

Трамп также заявил в интервью, что США не смогли добиться свержения президента Сирии Башара Асада из-за позиции Мэттиса. Трамп предлагал ликвидировать сирийского президента, на что бывший глава Пентагона не пошел.

Отметим, ранее Трамп отрицал, что Белый дом когда-либо рассматривал вариант физического уничтожения Асада, хотя эта информация была обнародована ещё в 2018 году.

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