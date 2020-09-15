Москва, , 18:30 — REGNUM Госкорпорация «Ростех» подарит авторам предвыборных плакатов президента США Дональда Трампа фотоальбом-каталог российских военных самолетов, сообщает 15 сентября пресс-служба госкорпорации.

Предвыборный плакат президента США Дональда Трампа с российскими истребителями МиГ-29 и автоматом АК-74

По мнению пресс-службы, дизайнеры, разместившие на плакате, направленном на поддержку армии США, российские истребители МиГ-29 и бойца с автоматом АК-74, действовали под впечатлением красоты внешнего облика российского оружия и военной техники.

«Очевидно, что это ошибка, причиной которой стала красота российского оружия. Вероятно, дизайнер был настолько впечатлен, что забыл проверить страну-производителя. Тем не менее вкус у него определённо есть, надеемся, что его не накажут строго. В свою очередь хотим подарить нашему заокеанскому коллеге книгу о российской истребительной авиации — это красивое и очень познавательное издание. Ждём адрес для отправки», — заявили в пресс-службе Ростеха.

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