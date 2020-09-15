Подгорица, , 19:08 — REGNUM 15 сентября на пресс-конференции Гойко Перович, ректор Цетинской духовной семинарии, сообщил журналистам, что Сербская православная церковь в Черногории не имеет никакого интереса или плана участия в формировании будущего правительства в Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG 15 сентября.

Он также отметил, что «церковь после этих выборов не будет вовлекаться в политику».

«Мнение верующих и священников состоит в том, что церковь оказалась на политическом пересечении, став невольным участников предвыборной кампании в Черногории. Вы все хорошо знаете, что власть пустилась в авантюру с законом «О свободе вероисповедания», который вызвал большое сопротивление верующих, священников и других граждан, не имеющих отношения к церкви, но которые признали нарушение конституции Черногории», — подчеркнул Гойко Перович.

Он указал, что, предложив спорный закон, власть вызвала в Черногории социальную нестабильность. В связи с призывом церковных служителей не голосовать за нынешнее правительство в этом государстве ректор отметил, что «этого церковь никогда не делала до сих пор и никогда этого больше не сделает».

«Власть, безусловно, имела на это право. Можно привести примеры других стран западной демократии: православная церковь в Греции, а также католическая в Италии вовлекаются в избирательные кампании, когда происходит переплетение социальных и гражданских вопросов, которые одновременно важны и для церкви. Промедление предыдущего правительства в вопросе урегулирования этого закона в соответствии с рекомендациями европейских институтов заставило церковь призвать черногорских граждан не голосовать за партию, которая приняла такой спорный закон», — подчеркнул Гойко Перович.

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