Киев, , 18:16 — REGNUM Саммит лидеров «нормандской четверки» может вскоре состояться, поскольку все лидеры подтверждают готовность к этой встрече, заявил сегодня, 15 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Австрию.

Президент заявил, что, по его информации, в течение 10 дней состоится еще одна встреча «нормандского формата» на уровне советников.

«Многие вещи (на переговорах 11 сентября в Берлине) проговорили… вопросы подняли, но не решили, а должны решить, иметь хотя бы генеральные соглашения для того, чтобы уже состоялась встреча лидеров. Не могу обещать, но, мне кажется, в течение 10 дней должна быть, надеюсь, еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча лидеров нормандской четверки», — отметил Зеленский.

Он добавил, что насколько ему известно, все лидеры подтверждают готовность к встрече и в целом «желательно в ближайшее время закончить войну».

«Ну вот откуда он (Зеленский) всё это взял?» — возмущается в своем комментарии украинский политолог Владимир Воля.

«Итак, Зеленский говорит, что через 10 дней встреча советников, а затем вскоре саммит лидеров государств. И что все лидеры способны. Откуда это? Если Козак заявил, что нет смысла даже во встречах советников. Может, это Ермак (глава офиса президента Украины Андрей Ермак) с Резниковым (вице-премьер по деоккупации Алексей Резников) обманывают Зеленского?» — задался вопросом Воля.

ИА REGNUM отмечает, что сегодняшние заявления Зеленского радикально расходятся со словами заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, который сказал, что вопрос о проведении саммита лидеров государств в Берлине даже не обсуждался.

«Саммит в нормандском формате является целью, мы понимаем, что оснований для его проведения нет. Если мы будем собираться, чтобы просто поговорить, мы отстрочим урегулирование конфликта на неопределенный срок», — отметил Козак.